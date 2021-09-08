ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинцам угрожают новые вирусы: распространяются через публикации в Facebook

Новина українською →
Среда 08 сентября 2021 07:32
Украинцам угрожают новые вирусы: распространяются через публикации в Facebook Фото: украинцев предупредили о новых вирусах в сети (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Новые шпионские вирусы распространяются через публикации в популярной социальной сети Facebook. Вредоносные программы для Android, известные как 888 RAT и SpyNote, маскируются под легитимные мобильные приложения.

Об этом сообщила компания ESET.

Эксперты обнаружили 6 аккаунтов, которые использовались для распространения шпионских программ в открытых группах Facebook. При этом количество подписчиков в данных группах достигало 11 тысяч человек.

Интересно Украина оказалась на втором месте (8,4%) по количеству выявленных образцов этого вируса.

Данный вирус способен похищать и удалять файлы с мобильного устройства, делать снимки экрана, получать информацию о местоположении устройства и получать учетные данные пользователя Facebook.

Кроме того, с помощью вируса злоумышленники могут получить доступ к списку установленных приложений, SMS и контактов пользователя. Также им под силу отправлять текстовые сообщения, записывать окружающие звуки и телефонные разговоры, а также осуществлять звонки со смартфонов жертвы.

Напомним, украинцев предупредили о вирусе, который ворует деньги. При этом вредоносный код находится в мобильных приложениях.

Мы также писали о том, что глава Госэкоинспекции предупредил о мошенниках, которые могут угрожать и требовать взятки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Facebook Вирус
LITE
Праздник 7 сентября: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник
Праздник 7 сентября: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник