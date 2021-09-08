ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українцям погрожують нові віруси: поширюються через публікації у Facebook

Новость на русском →
Середа 08 вересня 2021 07:32
Українцям погрожують нові віруси: поширюються через публікації у Facebook Фото: українців попередили про нові віруси в мережі (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Нові шпигунські віруси поширюються через публікації в популярній соціальній мережі Facebook. Шкідливі програми для Android, відомі як 888 RAT і SpyNote, маскуються під легітимні мобільні додатки.

Про це повідомила компанія ESET.

Експерти виявили 6 акаунтів, які використовувалися для поширення шпигунських програм у відкритих групах Facebook. При цьому кількість передплатників в даних групах досягала 11 тисяч осіб.

Цікаво Україна опинилася на другому місці (8,4%) за кількістю виявлених зразків цього вірусу.

Даний вірус здатний викрадати і видаляти файли з мобільного пристрою, робити знімки екрану, отримувати інформацію про місцезнаходження пристрою і отримувати облікові дані користувача Facebook.

Крім того, за допомогою вірусу зловмисники можуть отримати доступ до списку встановлених додатків, SMS і контактів користувача. Також їм під силу відправляти текстові повідомлення, записувати навколишні звуки і телефонні розмови, а також здійснювати дзвінки зі смартфонів жертви.

Нагадаємо, українців попередили про вірус, який краде гроші. При цьому шкідливий код знаходиться в мобільних додатках.

Ми також писали про те, що голова Держекоінспекції попередив про шахраїв, які можуть погрожувати і вимагати хабарі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook Вірус
LITE
День Наталки: що строго заборонено робити, важливі традиції
День Наталки: що строго заборонено робити, важливі традиції