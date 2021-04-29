Украинцы смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста, но с другим условием

С 15 мая украинцы смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста. Однако, остается в силе требование заполнить специальную форму перед вылетом.

Как сообщается, ПЦР-тесты будут не нужны для путешествия, но украинцы должны заполнить специальную форму перед вылетом. Там нужно указать свои паспортные данные, рейс и место проживания в Турции.

После заполнения данных система генерирует Hes-код, который необходимо предъявлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте. Так власти контролируют, имел ли человек контакт с больным COVID-19, и если это произошло - информирует туриста.

Электронная форма доступна по ссылке: https://cutt.ly/wbdftCA

За 72 часа до прилета в Турцию:

пассажиры должны распечатать заполненную анкету или загрузить на устройство (смартфон, планшет и т. д);

пассажиры должны предъявить распечатанную анкету или загруженную анкету на мобильном устройстве сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано.