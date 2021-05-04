В Турции закрыли отель, наплевавший на карантин: украинцы успели засветиться

В Турции закрыли отель, который устроил для своих гостей вечеринку, проходящую без соблюдения карантинных правил. Речь идет о гостинице Bosphorus Sorgun в районе Манавгат. Участие в мероприятии принимали украинцы, беларусы и россияне, которые приезжают в Турцию окольными путями.

Скандал в отеле в Анталии разразился после того, как один из участников вечеринки слил видео происходящего в сеть. Этим человеком оказался украинец-аниматор, работающий в другом отеле.

Из-за скандала в отель на проверку сразу же приехали представители министерств и начали расследование.

Отметим, что этот отель открылся только недавно, но после скандала его закрыли.

Губернатор Анталии Эрсин Языджы заявил в эфире CNN Türk, что отель закрыт. Также у владельцев отозвали туристический сертификат, без которого они не смогут функционировать. Гостей, а это пять сотен человек из стран бывшего СССР - расселили по другим отелям. Ночь в отеле стоила 5-7 тысяч грн в сезон.

Украинка Оксана, работающая в другом отеле в Анталии, рассказала изданию подробности скандала.

"В отеле в основном отдыхают украинцы и русские, ясно, что они праздновали Пасху. Но вечеринка - это громко сказано. В честь праздника в обед сотрудники отеля в масках начали раздавать гостям у бассейна крашеные яйца, туристы были без масок. Это снял аниматор, он сам из Украины, но работает в другом отеле. Зачем он это сделал, неясно. Одни говорят, что раньше он работал в этом отеле, его уволили и он сделал это в отместку, другие - что его "заслала" конкурирующая гостиница снять компромат. Парень проник в отель под видом гостя, заплатил за ночь (потом, когда выяснилось, что он слил это видео, деньги ему вернули). Видео всего-то две минуты. Но шухер большой, съехались люди из министерств здравоохранения, а также молодежи и спорта, губернатор Анталии", - рассказала Оксана.

Отметим, что на видео можно посмотреть, что персонал отеля находится в масках, а отдыхающие этим правилом пренебрегают.