Украинцам стала доступна еще одна медицинская услуга бесплатно: как ее получить

Этот пакет предусматривает выполнение тех хирургических операций, которые можно провести в стационаре, но нельзя – в обычных поликлиниках.

"Пациенты, которым проводят несложные операции, смогут вернуться домой в тот же день или на следующий. Но в случае осложнений – их госпитализируют в стационар на нужный срок", - отмечают в НСЗУ.

Услуга нужна для сокращения пребывания пациента в больнице, а медики смогут применять лучшие методики хирургических вмешательств. Для граждан Украины эти операции будут бесплатны, так как финансирование предоставит НСЗУ.

Какие операции можно сделать:

операции на глазах (сетчатке, роговице, склере, исправление косоглазия, лечение глаукомы, катаракты)

операции на носу, ухе, рту, горле

операции на щитовидной железе

операции на опорно-двигательном аппарате

челюстно-лицевые хирургические операции

установку и обслуживание кардиостимулятора, и некоторые вмешательства на сердце

малоинвазивное (без разреза) удаление желчного пузыря

несложные операции на молочных железах

диагностические процедуры на костях и суставах, включая биопсию

комплексную эндоскопию

Как получить услугу хирургии одного дня бесплатно

Направление на такую операцию должен выдать лечащий или семейный врач – в электронном виде. Перед этим врач должен провести все необходимые обследования и выяснил, какую операцию нужно сделать пациенту.

Также такая услуга будет доступна при переводе с другого подразделения или медицинского учреждения.

При госпитализации бригадой экстренной помощи.

При личном обращении в неотложном состоянии.

Что входит в бесплатную услугу

Осмотр врача-анестезиолога и обезболивание во время диагностики, процедур и самой операции.

Необходимые лабораторные исследования и анализы крови, в которых возникнет необходимость при осложнениях во время операции.

Электрокардиография, рентген, УЗИ.

Гистологическое или цитологическое исследование (при подозрении на новообразование)

Послеоперационный уход и обезболивание при необходимости, рекомендации по восстановлению.

Лекарства и медицинские изделия из Нацперечня и закупленные за счет разных программ.

Что не входит в бесплатный пакет

Питание в стационаре

Стоимость медикаментов, которые не включены в Нацперечень основных лекарственных средств.

Платные услуги, которые входят в список Постановления КМУ №1138.