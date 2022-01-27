Украинцам рассказали, при каких случаях нужно платить в поликлинике

Предоставление медицинской помощи для украинцев в поликлинике - это бесплатно, при условии декларации с врачом. Но есть услуги, за которые придется заплатить.

В больницах с договором с НСЗУ медицинская помощь бесплатна для пациентов в рамках Программы медицинских гарантий.

Однако больницы могут официально предоставлять платные услуги, не входящие в Программу медгарантий.

Список этих услуг утвержден Постановлением Кабинета министров.

Какие услуги платные

Пациент решил пройти обследование, сдать анализы или получить консультацию у узкого специалиста без направления врача по собственному желанию.

Если частная больница не предоставляет медицинские услуги, в которых нуждается пациент, по договору с НСЗУ.

Улучшенный сервис, такой как отдельная палата или улучшенное питание.

Профилактический осмотр взрослых пациентов.

Косметология, массаж, зубное протезирование

Стоимость платных услуг в коммунальной больнице устанавливает ее владелец — местные власти.



Медицинское учреждение должно разместить эту информацию на всех ресурсах: на своем сайте, в соцсетях и на информационных стендах в больнице.

Оплата за платные услуги производится официально в кассе или безналично через терминал, а пациенту должны выдать чек.



Если с вас требовали деньги за безвозмездные услуги, на которые у больницы был договор с НСЗУ, подайте жалобу через электронную форму на сайте НСЗУ.

Здесь вы можете прочитать, как это сделать.