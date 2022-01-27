ru ua
Чт, 27 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцам рассказали, при каких случаях нужно платить в поликлинике

Новина українською →
Четверг 27 января 2022 13:19
Украинцам рассказали, при каких случаях нужно платить в поликлинике Фото: За что нужно платить в поликлинике (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Предоставление медицинской помощи для украинцев в поликлинике - это бесплатно, при условии декларации с врачом. Но есть услуги, за которые придется заплатить.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

В больницах с договором с НСЗУ медицинская помощь бесплатна для пациентов в рамках Программы медицинских гарантий.

Однако больницы могут официально предоставлять платные услуги, не входящие в Программу медгарантий.

Список этих услуг утвержден Постановлением Кабинета министров.

Какие услуги платные

  • Пациент решил пройти обследование, сдать анализы или получить консультацию у узкого специалиста без направления врача по собственному желанию.
  • Если частная больница не предоставляет медицинские услуги, в которых нуждается пациент, по договору с НСЗУ.
  • Улучшенный сервис, такой как отдельная палата или улучшенное питание.
  • Профилактический осмотр взрослых пациентов.
  • Косметология, массаж, зубное протезирование

Стоимость платных услуг в коммунальной больнице устанавливает ее владелец — местные власти.

Медицинское учреждение должно разместить эту информацию на всех ресурсах: на своем сайте, в соцсетях и на информационных стендах в больнице.

Оплата за платные услуги производится официально в кассе или безналично через терминал, а пациенту должны выдать чек.

Если с вас требовали деньги за безвозмездные услуги, на которые у больницы был договор с НСЗУ, подайте жалобу через электронную форму на сайте НСЗУ.

Здесь вы можете прочитать, как это сделать.

Как мы ранее писали, Комаровский развенчал главный миф об ОРВИ.

Читайте РБК-Украина в Google News
медики
LITE
Взять на заметку: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с трендовым принтом весны
Взять на заметку: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с трендовым принтом весны