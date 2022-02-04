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Українцям стала доступна ще одна медична послуга безкоштовно: як її отримати

Автор: Анна Шиканова

У 2022 році українцям стане доступний безкоштовно ще один пакет з програми медичних гарантій. Це - хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціонару один день.

Що це за пакет, хто його може отримати безкоштовно, розповіли у Національній службі здоров'я України.

Цей пакет передбачає виконання тих хірургічних операцій, які можна провести в стаціонарі, але не можна – у звичайних поліклініках.

"Пацієнти, яким проводять нескладні операції, зможуть повернутися додому в той же день або на наступний. Але в разі ускладнень - їх госпіталізують в стаціонар на потрібний термін", - відзначають в НСЗУ.

Послуга потрібна для скорочення перебування пацієнта в лікарні, а медики зможуть застосовувати кращі методики хірургічних втручань. Для громадян України ці операції будуть безкоштовні, оскільки фінансування надасть НСЗУ.

Які операції можна зробити:

  • операції на очах (сітківці, рогівці, склері, виправлення косоокості, лікування глаукоми, катаракти)
  • операції на носі, вусі, роті, горлі
  • операції на щитовидній залозі
  • операції на опорно-руховому апараті
  • щелепно-лицьові хірургічні операції
  • установка та обслуговування кардіостимулятора, і деякі втручання на серці
  • малоінвазивне (без розрізу) видалення жовчного міхура
  • нескладні операції на молочних залозах
  • діагностичні процедури на кістках і суглобах, включаючи біопсію
  • комплексну ендоскопію

Як отримати послугу хірургії одного дня безкоштовно

Направлення на таку операцію повинен видати лікуючий або сімейний лікар - в електронному вигляді. Перед цим лікар повинен провести всі необхідні обстеження і з'ясував, яку операцію потрібно зробити пацієнту.

Також така послуга буде доступна при переведенні з іншого підрозділу або медичного закладу.

При госпіталізації бригадою екстреної допомоги.

При особистому зверненні в невідкладному стані.

Що входить в безкоштовну послугу

  • Огляд лікаря-анестезіолога і знеболювання під час діагностики, процедур і самої операції.
  • Необхідні лабораторні дослідження та аналізи крові, в яких виникне необхідність при ускладненнях під час операції.
  • Електрокардіографія, рентген, УЗД.
  • Гістологічне або цитологічне дослідження (при підозрі на новоутворення)
  • Післяопераційний догляд і знеболювання при необхідності, рекомендації по відновленню.
  • Ліки та медичні вироби з Нацпереліку та закуплені коштом різних програм.

Що не входить в безкоштовний пакет

Харчування в стаціонарі

Вартість медикаментів, які не включені до Нацпереліку основних лікарських засобів.

Платні послуги, які входять до списку Постанови КМУ №1138.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям розповіли, за яких випадках потрібно платити в поліклініці.

А також розповідали про те, що робити, якщо звільнився або захворів сімейний лікар.

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