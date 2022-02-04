Українцям стала доступна ще одна медична послуга безкоштовно: як її отримати

У 2022 році українцям стане доступний безкоштовно ще один пакет з програми медичних гарантій. Це - хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціонару один день.
Що це за пакет, хто його може отримати безкоштовно, розповіли у Національній службі здоров'я України.
Цей пакет передбачає виконання тих хірургічних операцій, які можна провести в стаціонарі, але не можна – у звичайних поліклініках.
"Пацієнти, яким проводять нескладні операції, зможуть повернутися додому в той же день або на наступний. Але в разі ускладнень - їх госпіталізують в стаціонар на потрібний термін", - відзначають в НСЗУ.
Послуга потрібна для скорочення перебування пацієнта в лікарні, а медики зможуть застосовувати кращі методики хірургічних втручань. Для громадян України ці операції будуть безкоштовні, оскільки фінансування надасть НСЗУ.
Направлення на таку операцію повинен видати лікуючий або сімейний лікар - в електронному вигляді. Перед цим лікар повинен провести всі необхідні обстеження і з'ясував, яку операцію потрібно зробити пацієнту.
Також така послуга буде доступна при переведенні з іншого підрозділу або медичного закладу.
При госпіталізації бригадою екстреної допомоги.
При особистому зверненні в невідкладному стані.
Харчування в стаціонарі
Вартість медикаментів, які не включені до Нацпереліку основних лікарських засобів.
Платні послуги, які входять до списку Постанови КМУ №1138.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям розповіли, за яких випадках потрібно платити в поліклініці.
А також розповідали про те, що робити, якщо звільнився або захворів сімейний лікар.