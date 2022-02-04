Українцям стала доступна ще одна медична послуга безкоштовно: як її отримати

Цей пакет передбачає виконання тих хірургічних операцій, які можна провести в стаціонарі, але не можна – у звичайних поліклініках.

"Пацієнти, яким проводять нескладні операції, зможуть повернутися додому в той же день або на наступний. Але в разі ускладнень - їх госпіталізують в стаціонар на потрібний термін", - відзначають в НСЗУ.

Послуга потрібна для скорочення перебування пацієнта в лікарні, а медики зможуть застосовувати кращі методики хірургічних втручань. Для громадян України ці операції будуть безкоштовні, оскільки фінансування надасть НСЗУ.

Які операції можна зробити:

операції на очах (сітківці, рогівці, склері, виправлення косоокості, лікування глаукоми, катаракти)

операції на носі, вусі, роті, горлі

операції на щитовидній залозі

операції на опорно-руховому апараті

щелепно-лицьові хірургічні операції

установка та обслуговування кардіостимулятора, і деякі втручання на серці

малоінвазивне (без розрізу) видалення жовчного міхура

нескладні операції на молочних залозах

діагностичні процедури на кістках і суглобах, включаючи біопсію

комплексну ендоскопію

Як отримати послугу хірургії одного дня безкоштовно

Направлення на таку операцію повинен видати лікуючий або сімейний лікар - в електронному вигляді. Перед цим лікар повинен провести всі необхідні обстеження і з'ясував, яку операцію потрібно зробити пацієнту.

Також така послуга буде доступна при переведенні з іншого підрозділу або медичного закладу.

При госпіталізації бригадою екстреної допомоги.

При особистому зверненні в невідкладному стані.

Що входить в безкоштовну послугу

Огляд лікаря-анестезіолога і знеболювання під час діагностики, процедур і самої операції.

Необхідні лабораторні дослідження та аналізи крові, в яких виникне необхідність при ускладненнях під час операції.

Електрокардіографія, рентген, УЗД.

Гістологічне або цитологічне дослідження (при підозрі на новоутворення)

Післяопераційний догляд і знеболювання при необхідності, рекомендації по відновленню.

Ліки та медичні вироби з Нацпереліку та закуплені коштом різних програм.

Що не входить в безкоштовний пакет

Харчування в стаціонарі

Вартість медикаментів, які не включені до Нацпереліку основних лікарських засобів.

Платні послуги, які входять до списку Постанови КМУ №1138.