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Украинцам снизят тарифы на коммунальные услуги: когда этого ждать

STYLERЖизнь    11.06.2020 - 14:31
Украинцам снизят тарифы на коммунальные услуги: когда этого ждать
Украинцев ждет сюрприз с коммунальными услугами (фото: РБК-Украина)

В следующем отопительном сезоне украинцам снизят тарифы на коммуналку

Украинцев в новом отопительном сезоне ожидает приятный сюрприз от правительства. Люди будут меньше платить за отопление, так как рыночная цена за газ снизилась. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала "Украина 24".

По словам главы Кабмина, в новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом не прописаны жесткие требования по повышению коммунальных тарифов в Украине.

"Есть прописаны дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине - антикоррупционные. Кстати, взвешенная денежная бюджетная политика. Относительно каких-то изменений цен и тарифов - это тоже не прописано. Оно и не может быть прописано, это внутреннее дело Украины", -заявил Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, рыночная цена газа не должна значительно повышаться.

"В тарифах на отопление все еще цена на газ заложена, например, 6500 гривен. По факту, рыночная цена газа сегодня составляет 3200, и не видно перспектив ее значительного роста. Почему украинцы в следующем отопительном сезоне должны переплачивать за отопление, если в тарифах заложены 6500 грн за газ? Здесь возникает вопрос о том, чтобы мы ставили справедливую цену. Если цена падает, то она должна падать и для населения в том числе и в тарифе на отопление ", - подчеркнул Шмыгаль.

Как мы ранее писали, Министерство развития общин и территорий Украины назвало условия для уменьшения тарифов на теплоснабжение и горячую воду следующему отопительному сезону. Все будет зависеть от цены природного газа.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины коммунальные платежи
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