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В Кабмине назвали условие для снижения тарифов на отопление и горячую воду

Новости » Экономика     09.06.2020 - 17:58
В Кабмине назвали условие для снижения тарифов на отопление и горячую воду
Фото: платежки ЖКХ (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Минрегионе рассказали, появится ли возможность уменьшить тарифы в следующем отопительном сезоне

Министерство развития общин и территорий Украины назвало условия для уменьшения тарифов на теплоснабжение и горячую воду следующему отопительному сезону. Все будет зависеть от цены природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве разъяснили, что законы "О ценах и ценообразовании" и "О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг" предусматривают, что НКРЭКУ и органы местного самоуправления обязаны устанавливать тарифы на коммунальные услуги в размере не ниже экономически обоснованных расходов на их производство.

Министерство подчеркивает, что снижение тарифов на коммунальные услуги можно рассматривать только при условии значения основных составляющих этих тарифов - стоимости природного газа (в тарифах на услуги по теплоснабжению затраты на него занимают около 80%) и стоимости электроэнергии (в тарифах на услуги по водоснабжению и водоотведению затраты на нее занимают 30%).

"В случае, если цена природного газа в отопительном сезоне 2020/2021 гг. будет на уровне средней цены (4048,5 грн/тыс.м3), действовавшей в прошлом периоде, то появится возможность уменьшить тарифы на тепловую энергию, услуги по снабжению тепловой энергии и горячей воды", - указано в сообщении.

Таким образом тарифная политика в жилищно-коммунальном хозяйстве напрямую зависит от ценовой политики в топливно-энергетическом комплексе.

Напомним, в ключевых пунктах меморандума дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ на 2020-2021 годы по программе stand by нет условий о повышении тарифов на отопление.

Как писало РБК-Украина, ранее Европейский инвестиционный банк согласовал предоставление Украине кредита на 300 млн евро для повышения энергоэффективности общественных зданий.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныотоплениетарифы на жкх
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