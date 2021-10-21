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Быстрый ковид-тест на вокзалах: где и за сколько можно его сделать

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Четверг 21 октября 2021 15:47
Быстрый ковид-тест на вокзалах: где и за сколько можно его сделать Фото: Сколько стоит быстрый тест на коронавирус на вокзалах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Новые правила перевозки пассажиров вступили в силу с 21 октября. Теперь пассажирам для поездки на поезде, автобусе межобластного маршрута или самолета необходимо показать специальные COVID-документы. Если нет вакцинации, то для поездки нужно сделать ПЦР-тесты или быстрый тест на антиген.

Сколько стоит быстрый тест на вокзалах Украины и где уже развернули пункты по быстрому тестированию – читайте в материале ниже.

С 21 октября в поезд, автобус или самолет не пустят пассажиров без таких документов:

  • Документ о получении хотя бы одной дозы вакцины от коронавируса
  • Документ, который подтверждает получение полного курса вакцинации (международный, внутренний, иностранный сертификат о вакцинации).
  • Негативный тест ПЦР или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа и на момент посадки в поезд.

Эти правила не касаются общественного транспорта и поездок в пределах одной области. Исключение есть только одно – дети до 18 лет. Людям, у которых есть противопоказания к вакцинации также нужно сделать тест.

Сколько стоит тестирование на вокзалах

С 21 октября на вокзалах развернули пункты быстрого тестирования. Медики делают быстрый тест на антиген за 10 минут. И если он отрицательный – можно сразу же с билетом отправляться на поезд. Стоит такой тест 350 гривен и делать его будет "Медицинская лаборатория СSD".

В каких городах можно сделать тест

  • Киев
  • Львов
  • Харьков
  • Одесса
  • Днепр
  • Запорожье
  • Мукачево
  • Кривой Рог
  • Винница
  • Полтава

Как отметили в министерстве инфраструктуры, на всех главных транспортных хабах будут развернуты пункты вакцинации. Пассажиры могут выбрать самостоятельно – сделать тест за деньги или бесплатно вакцинироваться.

Сейчас вакцинироваться прямо на вокзале можно в Киеве, во Львове, Харькове, Одессе и Днепре.

Напомним, ранее мы писали о том, кто имеет право проверять ваши COVID-документы с 21 октября.

А также рассказывали о том, что в Укрзализныце дали разъяснение о перевозках с 21 октября.

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