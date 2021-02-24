Украинцам разрешили перевозить детей в авто на переднем сиденье при определенном условии

"В Украине уже усилена ответственность водителей за нарушение правил перевозки детей не в автокреслах. И мы продолжаем совершенствовать законодательство, заимствуя и имплементируя ключевые европейские подходы и правила в повышении безопасности этих перевозок", - отметил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

Одобренные изменения в ПДД:

определяют особые требования к установке детских удерживающих систем в транспортных средствах (например, чтобы автокресло соответствовало росту ребенка)

определяют перечень транспортных средств, в отношении которых допустимы исключения нормы использования детских удерживающих систем (например, автобусы, кареты скорой, другой специализированный транспорт);

заменяют термин "специальные средства", который применяется в действующих ПДД на термин "детская удерживающая система".

Под детской удерживающей системой подразумевается устройство, способное удерживать ребенка в сидячем или наклонном положении, которое в случае столкновения или резкого торможения ТС уменьшает опасность травмирования маленького пассажира в нем путем ограничения подвижности его тела.

Как изменятся правила перевозки детей в авто

Как указывается в сравнительной записке к постановлению, запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.

Детские удерживающие системы должны использоваться в ТС, оборудованных ремнями безопасности.

Устанавливать их нужно на задних сиденьях авто.

При перевозке ребенка в возрасте до 3-х лет в легковом авто допускается перевозка его на переднем сидении с помощью детских удерживающих систем в противоположном направлении движению, с обязательным отключением фронтальной подушки безопасности этого места для сидения.

В документе предлагают изъять пункт о запрете на перевозку детей транспортными средствами, осуществляющими регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки. Также без удерживающих систем разрешено перевозить детей бригадам "скорой помощи", в полицейских авто и транспорте ГСЧС и других ведомств при исполнении служебных обязанностей.

В Украине меняют правила перевозки детей в авто (фото: скрин materialy.kmu.gov.ua)