Українцям дозволили перевозити дітей в авто на передньому сидінні за певної умови

"В Україні вже посилена відповідальність водіїв за порушення правил перевезення дітей не в автокріслах. І ми продовжуємо вдосконалювати законодавство, запозичуючи та імплементуючи ключові європейські підходи та правила у підвищенні безпеки цих перевезень", - зазначив глава Мінінфраструктури Владислав Криклій.

Схвалені зміни в ПДР:

визначають особливі вимоги до установлення дитячих утримуючих систем в транспортних засобах (наприклад, щоб автокрісло відповідало зросту дитини);

визначають перелік транспортних засобів, щодо яких допустимі виключення норми використання дитячих утримуючих систем (наприклад, автобуси, карети швидкої, інший спеціалізований транспорт);

замінюють термін "спеціальні засоби", який застосовується у чинних ПДР на термін "дитяча утримуюча система".

Під дитячою утримуючою системою розуміється пристрій, здатний утримувати дитину в сидячому або нахиленому положенні, яке в разі зіткнення або різкого гальмування ТЗ зменшує небезпеку травмування маленького пасажира в ньому шляхом обмеження рухливості його тіла.

Як зміняться правила перевезення дітей в авто

Як вказується в порівняльній записці до постанови, заборонено перевозити дітей, зріст яких менш як 145 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дозволяють пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією транспортного засобу.

Дитячі утримуючі системи повинні використовуватися в ТС, обладнаних ременями безпеки.

Встановлювати їх потрібно на задніх сидіннях авто.

При перевезенні дитини у віці до 3-х років в легковому авто допускається перевезення її на передньому сидінні за допомогою дитячих утримуючих систем у протилежному напрямку руху, з обов'язковим відключенням фронтальної подушки безпеки цього місця для сидіння.

У документі пропонують вилучити пункт про заборону на перевезення дітей транспортними засобами, що здійснюють регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські автобусні перевезення. Також без утримуючих систем дозволено перевозити дітей бригадам "швидкої допомоги", в поліцейських авто і транспорті ДСНС та інших відомств при виконанні службових обов'язків.

В Україні змінюють правила перевезення дітей в авто (фото: скрін materialy.kmu.gov.ua)