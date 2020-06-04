Рада усиливает ответственность за подкуп избирателей: что запрещено

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект Рада приняла за основу

Верховная рада хочет прописать в законодательстве понятие подкупа и усилить ответственность за сувениры и продуктовые наборы от кандидатов. Соответствующий законопроект №3485 нардепы приняли за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон предлагает изменения ко всем книгам Избирательного кодекса. За него проголосовали 292 нардепа.

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что законом предлагаются корректировки в разделы кодекса о выборах президента, парламентских и местных выборах.

Он добавил, что эти изменения планируют принять до июля, ведь они должны вступить в силу до очередных местных выборов в Украине.

Суть закона

"Это компромиссная редакция... Это и технические изменения, очень много по формированию комиссии, по установлению результатов, по логистике. Эти изменения должны быть приняты на этой сессии, потому что выборы должны проходить по этому кодексу", - добавил он.

По словам Корниенко, между первым и вторым чтением законопроекта в Раде планируют снизить порог, необходимый для проведения выборов по партийным спискам.

"У нас ведется дискуссия с органами местного самоуправления по возможности увеличения так называемой партизации и понижения того порога, от которого начинаются мажоритарные выборы. Сейчас в кодексе 90 тысяч (залога, - ред.) - мы предлагаем 15 тысяч. Звучат от коллег предложения и о 10, и о 5 тысячах", - сказал нардеп и добавил, что между первым и вторым чтением этот вопрос будет решен.

Корниенко отметил, что ко второму чтению предлагается установить, что партиям не будут возвращать залог на выборах, ведь это механизм наполнения местных бюджетов.

Данный законопроект предлагает вдвое уменьшить залог для кандидатов и позволяет одному кандидату баллотироваться в два совета одновременно. В СН подчеркнули, что это дает шанс малым партиям, ведь у них нет большого количества кандидатов.

Подкуп и продуктовые наборы

Также документ предлагает внести изменения в закон о ЦИК и в Уголовный кодекс по поводу усиления ответственности за подкуп избирателей.

"Осмысливается вообще вопрос подкупа. Добавляется формулировка: "продуктовые наборы", "алкогольные напитки", добавляется понятие "сувенирной продукции", чего не было до этого. Например, USB-флешки, так и написано в законе... Мы расширяем возможности реагирования правоохранителей на подкуп избирателей", - пояснил Корниенко.

Борьба с двойниками и цифровизация избирательного процесса

Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные будут проводиться дважды в год - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. То есть, все местные выборы, которые не являются очередными, во всех населенных пунктах будут проводиться в один день - либо весной, либо осенью.

Предлагается цифровизация избирательного процесса: штабы смогут онлайн подавать документы, регистрировать кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей. Появится возможность использования электронного подсчета голосов.

Также упрощаются процедуры и требования к документам, а правила не будут меняться под ситуацию перед самыми выборами. Документом устанавливается "дедлайн", после которого избирательная система на местных выборах не может меняться в интересах той или иной политсилы.

Устанавливаются и механизмы борьбы с "двойниками" во время президентских выборов. Также увеличиваются санкции за преступления и административные правонарушения в сфере избирательного законодательства, устанавливается ответственность за подделку документов и другие нарушения.

Напомним, Рада планирует уменьшить денежный залог на местных выборах в девять раз.

Как писало РБК-Украина, Корниенко в начале мая анонсировал, что парламент подготовит пакет изменений в избирательное законодательство перед местными выборами.

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Автор: Анастасия Светлевская