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Большие города протестируют онлайн-голосование во время местных выборов

Новости » Политика     05.06.2020 - 18:06
Большие города протестируют онлайн-голосование во время местных выборов
Фото: Михаил Федоров (РБК-Украина)

Для онлайн-голосования создадут специальный портал

На местных выборах в этом году украинское правительство планирует протестировать формат онлайн-голосования. Но тестировать такой способ волеизъявления будут не везде.

Об этом в интервью LB.ua рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Федорова, в октябре Минцифра запустит специальный портал, где можно будет проголосовать онлайн за своего кандидата на местных выборах. Но это не исключает голосование на участках.

"То есть ты проголосовал на участке, а потом пошел домой и проголосовал онлайн", - пояснил он.

Федоров отметил, что тестировать формат онлайн-голосования на местных выборах будут только в крупных городах страны.

Отметим, в ноябре 2019 года в Украине провели опрос относительно возможности онлайн-голосования на выборах. Внедрение такого способа волеизъявления поддержали 37% опрошенных украинцев, при этом 48% респондентов выступили против.

Напомним, о неготовности украинцев к голосованию через интернет заявлял в январе этого года председатель ЦИК Олег Диденко.

Кроме того, в апреле этого года Центризбирком начал тестировать возможность изменения места голосования онлайн.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины онлайн-голосованиеМестные выборы
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