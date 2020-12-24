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Украинцам рассказали, когда полностью восстановятся международные авиаперелеты

Четверг 24 декабря 2020 09:26
Украинцам рассказали, когда полностью восстановятся международные авиаперелеты
Украинцам рассказали, когда восстановятся международные авиаперелеты (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Министр инфраструктуры Владислав Криклий дал прогноз по восстановлению международных авиаперевозок из Украины. По его словам, в 2021 году ожидается частичное восстановление перелетов, а вернуться на докарантинный уровень Украина сможет только лишь в 2023 году.

Как рассказал Владислав Криклий в эфире программы "Что это было" на 24 канале, к концу 2020 года Украина восстановила всего 28% авиаперелетов.

"По состоянию на конец 2020 года мы выходим на восстановление уровня перевозок примерно на 28% по сравнению с 2019 годом. В следующем году восстановится половина перелетов", - отметил министр инфраструктуры.

Он добавил, что Европа может полностью восстановить авиаперелеты с Украиной в первом квартале 2021 года. И по словам Криклия, это "будет первое историческое безвизовое событие", которое позволит перевозчикам летать в любую страну ЕС без ограничений и двухсторонних соглашений.

Одновременно с этим министр дал предварительный прогноз о полном восстановлении авиасообщения с Украиной. Он считает, что уровень международных авиаперевозок вернется к показателям, которые наблюдались до пандемии COVID-19, не раньше 2023 года. Однако во многом ситуация с авиаперелетами зависит от того, как будет дальше развиваться ситуация с пандемией коронавируса в мире.

Напомним, ранее мы писали о том, как будет работать транспорт во время январского локдауна в Украине.

А также рассказывали о том, что украинский пилот показал невероятный трюк в небе.

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Новости Украины Жизнь авиасообщениеавиаперевозки

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