Українцям розповіли, коли повністю відновляться міжнародні авіаперельоти

Українцям розповіли, коли відновляться міжнародні авіаперельоти (Колаж РБК-Україна)

Міністр інфраструктури Владислав Криклій дав прогноз щодо відновлення міжнародних авіаперевезень з України. За його словами, у 2021 році очікується часткове відновлення перельотів, а повернутися на докарантинний рівень Україна зможе лише у 2023 році.

Як розповів Владислав Криклій в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі, до кінця 2020 року Україна відновила всього 28% авіаперельотів.

"За станом на кінець 2020 року ми виходимо на відновлення рівня перевезень приблизно на 28% у порівнянні з 2019 роком. В наступному році відновиться половина перельотів", - зазначив міністр інфраструктури.

Він додав, що Європа може повністю відновити авіаперельоти з Україною в першому кварталі 2021 року. І за словами Криклія, це "буде перша історична безвізова подія", яке дозволить перевізникам літати в будь-яку країну ЄС без обмежень і двосторонніх угод.

Одночасно з цим міністр дав попередній прогноз про повне відновлення авіасполучення з Україною. Він вважає, що рівень міжнародних авіаперевезень повернеться до показників, що спостерігалися до пандемії COVID-19, не раніше 2023 року. Проте багато в чому ситуація з авіаперельотами залежить від того, як буде далі розвиватися ситуація з пандемією коронавірусу у світі.

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