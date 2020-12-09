Усиление карантина в январе: как будет работать транспорт

Фото: Владислав Криклий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что работа транспорта не останавливаться во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года. Это касается всех видов сообщения.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения", - отметил министр.

Он подчеркнул, что внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений.

"Во время авиапутешествий за границу ознакомьтесь с условиями въезда/выезда, установленными для украинских граждан страной, куда направляется пассажир", - предупредил глава МИУ.

Министр отметил, что метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения.

Кроме того, операторы почтовой связи будут работать в обычном режиме, без изменений.

Напомним, карантин в Украине ужесточат 8 января. Новые ограничения будут действовать до 24 января 2021 года.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что КМУ не будет ужесточать карантин в Украине до конца года. Медицинская система на данный момент выдерживает.