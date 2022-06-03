Украинцам рассказали, как вернуться домой с домашними животными из-за границы
Многие украинцы постепенно возвращаются домой из других стран, где они жили. Людей интересует вопрос, как правильно провезти животное на родину.
Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила как украинцы, выехавшие за границу после 24 февраля, могут сегодня вернуться домой вместе с домашними питомцами.
Процедуру упростили
Процедуру пересечения украинской границы с домашними животными упростили, пока идут военные действия в нашей стране.
Для того, чтобы из-за границы вернуться в Украину вам нужен паспорт европейского образца или сертификат о состоянии здоровья питомца. При этом животное должно быть вакцинированным от бешенства и чипированным.
Если подобные процедуры для животного вы не сделали до выезда за границу, то перед возвращением домой нужно вакцинировать и чипировать питомца, получив оформленные в странах-членах ЕС соответствующие документы.
Беженцы с животными в Европе должны обязательно информировать местную ветеринарную службу о месте своего пребывания и ставить животное на учет.
Напомним, что ранее для въезда в Украину с животными нужно было оформлять международный сертификат, во время войны это правило упростили.
Для вывоза животных из Украины такие правила
По обновленным правилам, которые распространяются на собак, кошек и хорьков (животных-компаньонов), животное должно быть:
- правильно идентифицировано с помощью микрочипа, – вакцинировано от бешенства и прививка еще действует
- иметь актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;
- иметь действительный паспорт, выданный в одной из стран ЕС или же сертификат о состоянии здоровья, который соответствует образцу, установленному в законодательстве ЕС.
Кстати, названы болезни, которыми можно заразиться от домашних животных.
Также хотим напомнить, что не следует забывать о ваших питомцах в закрытых квартирах.