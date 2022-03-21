Как помочь животным в закрытых квартирах: все доступные варианты

Некоторые рассчитывали вернуться через день-два и поэтому оставили домашних животных в запертом жилье. Порой животных оставляли в панике и спешке.

Из-за военной агрессии России против Украины жители многих городов вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в более безопасные места.

Как помочь таким животным, как их накормить или вытащить из плена – рассказали в UAnimals.

"К сожалению, часто в квартирах оставляют своих животных, обрекая их на медленную и болезненную смерть. Но у нас есть шанс спасти животных, которые стали "узниками" в четырех стенах", - сказано в сообщении.

Чтобы оставить животному еду и корм, нужно пробить глазок в дверях. Это можно сделать отверткой, шило, гвоздем, перфоратором и т.д.

Если есть возможность связаться с владельцем квартиры, то стоит это сделать. Это нужно для получения разрешения, чтобы просверлить дырку в стене, чтобы животное могло добраться до пищи или выйти. Еду нужно измельчить, чтобы она могла пройти через глазок.

Обязательно нужно напоить животное. Воду можно заливать через трубочку, шланг от бойлера, систему от капельницы или через шприц. Животное точно слижет воду с пола.

В некоторых случаях волонтеры вынуждены вырезать во входной двери или стене небольшое отверстие – чтобы вытащить животное. Потом это отверстие закрывают, чтобы избежать мародерства.

Также можно обратиться в организацию ЗооПатруль по номеру: +380635735663. Волонтеры специализируются на спасении закрытых животных и научены, что нужно делать в таких ситуациях.

Еще один канал для помощи животным по всей Украине – по этой ссылке. Тут можно получить онлайн-консультацию ветеринара, найти открытый зоомагазин, помощь.

Организация Kyiv Animal Rescue принимает вызовы в тех случаях, когда для спасения животных нужно специальное оборудование.

Волонтеры Dogs Adopt Kyiv помогают и ищут дом для животных, которых бросили. Аналогичная организация есть во Львове – "Домівка врятованих тварин".

Просьба к тем, кто остался в городах и видит животных на улице без присмотра – не бросайте их в беде.

Неизвестно, почему они оказались на улице (хозяева могли уехать, животные могли сбежать в страхе и много других). Постарайтесь такое животное передать зооволонтерам или приютить по возможности у себя.

Если животное прибилось к вашему дому – покормите, дайте воды.