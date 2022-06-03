Українцям розповіли, як повернутися додому з домашніми тваринами з-за кордону
Багато українців поступово повертаються додому з інших країн, де вони жили. Людей цікавить питання, як правильно провезти тварину на батьківщину.
Державна служба України з безпеки харчових продуктів та захисту споживачів повідомила як українці, які виїхали за кордон після 24 лютого, можуть сьогодні повернутися додому разом з домашніми вихованцями.
Процедуру спростили
Процедуру перетину українського кордону з домашніми тваринами спростили, поки йдуть військові дії в нашій країні.
Для того, щоб з-за кордону повернутися в Україну вам потрібен паспорт європейського зразка або сертифікат про стан здоров'я вихованця. При цьому тварина має бути вакцинованою від сказу і чіпованою.
Якщо подібні процедури для тварини ви не зробили до виїзду за кордон, то перед поверненням додому потрібно вакцинувати і чіпувати вихованця, отримавши оформлені в країнах-членах ЄС відповідні документи.
Біженці з тваринами в Європі повинні обов'язково інформувати місцеву ветеринарну службу про місце свого перебування і ставити тварину на облік.
Нагадаємо, що раніше для в'їзду в Україну з тваринами потрібно було оформляти міжнародний сертифікат, під час війни це правило спростили.
Для вивезення тварин з України такі правила
За оновленими правилами, які поширюються на собак, кішок і тхорів (тварин-компаньйонів), тварина повинна бути:
- правильно ідентифіковано за допомогою мікрочіпа, - вакциновано від сказу і щеплення ще діє
- мати актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу;
- мати дійсний паспорт, виданий в одній з країн ЄС або ж сертифікат про стан здоров'я, який відповідає зразку, встановленому в законодавстві ЄС.
До речі, названі хвороби, якими можна заразитися від домашніх тварин.
Також хочемо нагадати, що не слід забувати про ваші вихованцях в закритих квартирах.