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Українцям розповіли, як повернутися додому з домашніми тваринами з-за кордону

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П'ятниця 03 червня 2022 09:37
Українцям розповіли, як повернутися додому з домашніми тваринами з-за кордону Фото: як повернутися додому в Україну з вихованцями (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Багато українців поступово повертаються додому з інших країн, де вони жили. Людей цікавить питання, як правильно провезти тварину на батьківщину.

Державна служба України з безпеки харчових продуктів та захисту споживачів повідомила як українці, які виїхали за кордон після 24 лютого, можуть сьогодні повернутися додому разом з домашніми вихованцями.

Процедуру спростили

Процедуру перетину українського кордону з домашніми тваринами спростили, поки йдуть військові дії в нашій країні.

Для того, щоб з-за кордону повернутися в Україну вам потрібен паспорт європейського зразка або сертифікат про стан здоров'я вихованця. При цьому тварина має бути вакцинованою від сказу і чіпованою.

Якщо подібні процедури для тварини ви не зробили до виїзду за кордон, то перед поверненням додому потрібно вакцинувати і чіпувати вихованця, отримавши оформлені в країнах-членах ЄС відповідні документи.

Біженці з тваринами в Європі повинні обов'язково інформувати місцеву ветеринарну службу про місце свого перебування і ставити тварину на облік.

Нагадаємо, що раніше для в'їзду в Україну з тваринами потрібно було оформляти міжнародний сертифікат, під час війни це правило спростили.

Для вивезення тварин з України такі правила

За оновленими правилами, які поширюються на собак, кішок і тхорів (тварин-компаньйонів), тварина повинна бути:

  • правильно ідентифіковано за допомогою мікрочіпа, - вакциновано від сказу і щеплення ще діє
  • мати актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу;
  • мати дійсний паспорт, виданий в одній з країн ЄС або ж сертифікат про стан здоров'я, який відповідає зразку, встановленому в законодавстві ЄС.

До речі, названі хвороби, якими можна заразитися від домашніх тварин.

Також хочемо нагадати, що не слід забувати про ваші вихованцях в закритих квартирах.

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