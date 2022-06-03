Українцям розповіли, як повернутися додому з домашніми тваринами з-за кордону

Багато українців поступово повертаються додому з інших країн, де вони жили. Людей цікавить питання, як правильно провезти тварину на батьківщину.

Державна служба України з безпеки харчових продуктів та захисту споживачів повідомила як українці, які виїхали за кордон після 24 лютого, можуть сьогодні повернутися додому разом з домашніми вихованцями.

Процедуру спростили

Процедуру перетину українського кордону з домашніми тваринами спростили, поки йдуть військові дії в нашій країні.

Для того, щоб з-за кордону повернутися в Україну вам потрібен паспорт європейського зразка або сертифікат про стан здоров'я вихованця. При цьому тварина має бути вакцинованою від сказу і чіпованою.

Якщо подібні процедури для тварини ви не зробили до виїзду за кордон, то перед поверненням додому потрібно вакцинувати і чіпувати вихованця, отримавши оформлені в країнах-членах ЄС відповідні документи.



Біженці з тваринами в Європі повинні обов'язково інформувати місцеву ветеринарну службу про місце свого перебування і ставити тварину на облік.

Нагадаємо, що раніше для в'їзду в Україну з тваринами потрібно було оформляти міжнародний сертифікат, під час війни це правило спростили.

Для вивезення тварин з України такі правила

За оновленими правилами, які поширюються на собак, кішок і тхорів (тварин-компаньйонів), тварина повинна бути: