Украинцам рассказали, как не стать жертвой уличных грабителей: это нельзя игнорировать

Правоохранители дали советы украинцам, которые помогут не стать жертвой ограбления и избежать воров.
Перечень публикует пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
Так, патрульные рекомендуют придерживаться определенных правил, чтобы сохранить свои вещи, а именно:
Кроме того, если уж так сложились обстоятельства, и вы стали жертвой или свидетелем преступления, немедленно звоните на "102".
Важно помнить, что каждая упущенная после совершения преступления минута значительно снижает шансы задержать преступников и вернуть утраченные имущества или средства.
Ранее мы сообщали, что украинцам рассказали, как во время праздников уберечь себя от краж в людных местах.
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