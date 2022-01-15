UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинцам рассказали, как не стать жертвой уличных грабителей: это нельзя игнорировать

Автор: Татьяна Самарук

Правоохранители дали советы украинцам, которые помогут не стать жертвой ограбления и избежать воров.

Перечень публикует пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Так, патрульные рекомендуют придерживаться определенных правил, чтобы сохранить свои вещи, а именно:

  • Не доставать посреди улицы драгоценные вещи, в частности украшения, ключи от дома или деньги;
  • Стоит продумать заранее свой путь;
  • Если вы оказались на плохо освещенной улице - идите ближе к середине;
  • Выбирайте людные места;
  • Когда кто-то идет следом, то сразу зайдите в магазин, аптеку или другое заведение;
  • Если навстречу идет подозрительный человек, то стоит перейти на другую сторону дороги или просто остановиться;
  • Если кто-то останавливается на машине, чтобы спросить дороги, необходимо говорить на дистанции;
  • Ночью нужно чтобы вас встретили возле дома или на остановке;
  • Если рядом с подъездом стоит человек, который не заходит, то нужно быть внимательным, а лучше дождаться кого-то и зайти вместе.

Кроме того, если уж так сложились обстоятельства, и вы стали жертвой или свидетелем преступления, немедленно звоните на "102".

Важно помнить, что каждая упущенная после совершения преступления минута значительно снижает шансы задержать преступников и вернуть утраченные имущества или средства.

Ранее мы сообщали, что украинцам рассказали, как во время праздников уберечь себя от краж в людных местах.

Также мы писали, что в Киеве наглый вор украл телефон у бармена.

Читайте РБК-Украина в Google News
грабитель