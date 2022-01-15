Українцям розповіли, як не стати жертвою вуличних грабіжників: це не можна ігнорувати

Правоохоронці дали поради українцям, які допоможуть не стати жертвою пограбування та уникнути крадіїв.
Перелік публікує пресслужба патрульної поліції Київської області.
Так, патрульні рекомендують дотримуватися певних правил, щоб зберегти свої речі, а саме:
Окрім того, якщо вже так склались обставини, і ви стали жертвою чи свідком злочину, - негайно телефонуйте на "102".
Важливо пам'ятати, що кожна згаяна після скоєння злочину хвилина значно знижує шанси затримати злочинців та повернути втрачені майно чи кошти.
Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, як під час свят вберегти себе від крадіжок у людних місцях.
Також ми писали, що у Києві нахабний злодій вкрав телефон у бармена.