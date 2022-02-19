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Украинцам рассказали, как не стать жертвой дезинформации: 10 важных советов

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Суббота 19 февраля 2022 19:41
Украинцам рассказали, как не стать жертвой дезинформации: 10 важных советов Как не стать жертвой дезинформации (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

На фоне обострения военно-политической ситуации в Украине важно фильтровать информацию, которую получаем из интернета. Также нужно не поддаваться панике и знать, как действовать в непредвиденной ситуации.

Как не стать жертвой дезинформации, сообщили в ГСЧС Украины.

Эти 10 практических советов могут обезопасить вас и ваших близких от информационных угроз со стороны противника.

  • Основной целью дезинформатора является посеять панику. Важно сохранять самоконтроль и не распространять информацию эмоционального характера в соцсетях;
  • Украина защищается и продолжает борьбу за свою территорию. Поэтому, если вы слышите обратное - это неправда;
  • Не нужно верить сомнительным источникам. Достоверная информация размещена на официальных страницах и каналах государственных органов и Суспільного мовлення;
  • Запрещено распространять информацию о перемещении украинских войск;
  • Украина ведет оборонительную войну на своей территории. Сообщения о якобы обстрелах мирного населения украинскими военными - неправда. Враг хочет подорвать доверие к собственным защитникам;
  • Также часто агрессор распространяет слухи о военно-политическом руководстве, чтобы украинцы не доверяли ему. Стоит сверять каждую тревожную новость с официальными источниками;
  • Информацией о потерях могут владеть только органы безопасности и обороны Украины;
  • Кроме того, агрессор будет распространять клевету и "предательство" через свои официальные каналы, прикрываясь патриотическими лозунгами и украинской символикой;
  • Враг стремится расколоть украинское общество изнутри;
  • Если прервалась связь или страницы государственных органов сломанные, обращайтесь за информацией к Суспільному мовленню. Если не работает телевидение – включайте абонентскую радиоточку.

Украинцам рассказали, как не стать жертвой дезинформации: 10 важных советовКак не стать жертвой дезинформации (t.me/dsns)

Ранее мы сообщали, что украинцев предупредили о фейк о якобы списании с карт средств на ВСУ.

Также мы писали, что Россия отметилась новым безумным фейком об Украине.

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