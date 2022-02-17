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Украинцев предупредили о фейке о якобы списании с карт средств на ВСУ, если нападет РФ

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 20:22
Украинцев предупредили о фейке о якобы списании с карт средств на ВСУ, если нападет РФ Фото: Центр стратегических коммуникаций разоблачил фейк о кибератаке на Украину (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Центр стратегических коммуникаций разоблачил фейк о DDoS-кибератаке на банки и государственные сайты Украины. Утверждалось, что это якобы было "тестирование" по списанию денег со счетов украинцев на нужды Вооруженных сил страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра стратегических коммуникаций.

Как отметили в Центре, информацию о том, что DDoS-атаки на сайты банков Украины - это якобы "тестирование" правительством страны ограничения объема денежных средств на счетах украинцев для последующей передачи их военным. Отмечается, что эту дезинформацию распространяет фейковый Telegram-канал от имени "Национального корпуса".

"Национальный Корпус" сообщил, что вышеупомянутый аккаунт фейковый", - говорится в сообщении.

В Центре подчеркнули, что никто не собирается забирать деньги с банковских счетов украинцев и передавать их Вооруженным силам Украины "Все банки на территории Украины работают в рамках действующего законодательства. А законом подобный механизм "заимствования" не предусмотрен", - уточнили в ведомстве.

Напомним, 15 февраля на Украину была совершена крупнейшая в истории страны DDoS-атака. Она продолжилась и на следующий день.

Отметим, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США пока не готовы сказать, кто именно стоит за хакерской атакой.

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