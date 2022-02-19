Українцям розповіли, як не стати жертвою дезінформації: 10 важливих порад

На тлі загострення військово-політичної ситуації в Україні важливо фільтрувати інформацію, яку отримуємо з інтернету. Також потрібно не піддаватися паніці та знати, як діяти у непередбаченій ситуації.

Як не стати жертвою дезінформації, повідомили в ДСНС України.

Як не стати жертвою дезінформації (t.me/dsns)

Ці 10 практичних порад можуть убезпечити вас та ваших близьких від інформаційних загроз з боку противника.

Раніше ми повідомляли, що українців попередили про фейк про нібито списання з карт коштів на ЗСУ.

Також ми писали, що Росія відзначилася новим шаленим фейком про Україну.