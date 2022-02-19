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Українцям розповіли, як не стати жертвою дезінформації: 10 важливих порад

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Субота 19 лютого 2022 19:41
Українцям розповіли, як не стати жертвою дезінформації: 10 важливих порад Як не стати жертвою дезінформації (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

На тлі загострення військово-політичної ситуації в Україні важливо фільтрувати інформацію, яку отримуємо з інтернету. Також потрібно не піддаватися паніці та знати, як діяти у непередбаченій ситуації.

Як не стати жертвою дезінформації, повідомили в ДСНС України.

Ці 10 практичних порад можуть убезпечити вас та ваших близьких від інформаційних загроз з боку противника.

  • Основною метою дезінформатора є посіяти паніку. Важливо зберігати самоконтроль і не поширювати інформацію емоційного характеру в соцмережах;
  • Україна захищається та продовжує боротьбу за свою територію. Тому, якщо ви чуєте протилежне - це неправда;
  • Не потрібно вірити сумнівним джерелам. Достовірна інформація розміщена на офіційних сторінках і каналах державних органів та Суспільного мовлення;
  • Заборонено поширювати інформацію про переміщення українських військ;
  • Україна веде оборонну війну на своїй території. Повідомлення про нібито обстріли мирного населення українськими військовими – неправда. Ворог хоче підірвати довіру до власних захисників;
  • Також часто агресор поширює чутки про військово-політичне керівництво, аби українці не довіряли йому. Варто звіряти кожну тривожну новину з офіційними джерелами;
  • Інформацією про втрати можуть володіти лише органи безпеки та оборони України;
  • Окрім того, агресор поширюватиме наклепи та "зраду" через свої офіційні канали, прикриваючись патріотичними гаслами та українською символікою;
  • Ворог прагне розколоти українське суспільство зсередини;
  • Якщо перервався інтернет-зв'язок або сторінки державних органів зламані, звертайтеся за інформацією до Суспільного мовлення. Якщо не працює телебачення – вмикайте абонентську радіоточку.

Українцям розповіли, як не стати жертвою дезінформації: 10 важливих порадЯк не стати жертвою дезінформації (t.me/dsns)

Раніше ми повідомляли, що українців попередили про фейк про нібито списання з карт коштів на ЗСУ.

Також ми писали, що Росія відзначилася новим шаленим фейком про Україну.

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