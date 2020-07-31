Зальет, а потом засушит: синоптики показали карты погоды на август

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Синоптики рассказали о погоде на первые пять дней августа

Погода в Украине в начале августа покажет нам настоящие "синоптические качели". В Украинском гидрометцентре обновили прогноз на первые пять дней августа, судя по которому после влажного начала месяца придет засушливый период без дождей. Но аномальных температур не будет, по крайне мере в начале месяца.

Синоптики Украинского гидрометцентра на завтра, 1 августа, прогнозируют грозы и дожди на Западе (кроме Закарпатья и Черновцов), а также на Севере. Температура воздуха +21+25 (ближайшей ночью +11+15), на Юге - от +24 до +29 градусов (ночью +16+19).

В Киеве завтра прохладно, вероятен дождь. Днем +21+23, эта ночь - от +13 до +15 градусов.

Погода в Украине 1 августа (фото: meteo.gov.ua)

2 августа фронты поменяются местами - на Западе и Севере будет солнечная и безоблачная погода, а дождь переместится на юго-восток, на Юге похолодает. Температура будет более или менее равномерной по всей стране - от +21 до +27 градусов. Также в этот день украинцев ждет холодная ночь: +10+15 градусов (на Юге выше - от +13 до +17).

В понедельник, 3 августа, ясная и солнечная погода установится по всей стране, а показатели термометра поползут вверх (+25+29 градусов). Ночь по-прежнему холодная.

Погода в Украине 2 и 3 августа (фото: meteo.gov.ua)

4 августа с Запада зайдет очередной циклон, который принесет туда грозы и дожди. Температура повысится до +26+31 градуса, на Западе +25+27. На остальных территориях сухо и солнечно.

В среду, 5 августа, станет еще прохладнее (+20+24) в западных областях, где снова грозы и дожди. Остальная часть страны останется в зоне теплой (+26+31) и сухой погоды.

Погода в Украине 4 и 5 августа (фото: meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптик Наталка Диденко также прогнозирует, что завтра, 1 августа, на большей части территорий будет влажно.

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