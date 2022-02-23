Украинцам рассказали, что должно быть в эвакуационном рюкзаке каждого школьника и класса

В частности, в некоторых странах в школах обязательным является наличие эвакуационного рюкзака в каждом классе, который в случае опасности учитель/воспитатель берет с собой.

Обеспечить ученика эвакуационным рюкзаком должны родители

В ведомстве рассказали, что такие рюкзаки должны закупаться за бюджетные средства, но сейчас это почти нереально, потому что бюджетные процедуры этого не предусматривают.

По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, он является противником принудительных поборов с родителей в виде средств, вещей или услуг.

"Очень прошу родителей обеспечить минимальный набор для своего ребенка: он не является дорогим, но может стать критически важным в чрезвычайной ситуации, а также оказать посильную добровольную помощь школам для большей безопасности детей", – сказал Горбачев.

Каким должен быть эвакуационный рюкзак

Важно знать, что эвакуационные рюкзаки должны быть заблаговременно подготовлены, висеть на видном месте, не быть тяжелыми и цвет рюкзака должен быть ярким.

Пример рюкзака для ученика

Отмечается, что каждый ученик должен иметь при себе:

бутылку воды;

батончики;

записку от родителей, в которой указана фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, адрес проживания, контакты родителей, семейное фото (по желанию);

комплект сменного белья и одежды.

Как собрать эвакуационный рюкзак для ребенка (eo.gov.ua)

Пример рюкзака для класса

Содержимое рюкзака яркого цвета (красный, оранжевый) для класса/группы:

несколько чистых листов бумаги;

ручка, карандаш;

блокнот с твердым переплетом;

фонарик и дополнительные батарейки;

аптечка;

маленькое радио на батарейках;

свисток;

вода, стаканчики;

термоодеяло;

несколько упаковок больших мусорных пакетов;

2 - 3 маркеры;

несколько виниловых перчаток;

веревка;

маски для всех детей;

скотч и ножницы;

ведро (желательно складное, вместо туалета);

туалетная бумага или рулон бумажных полотенец;

влажные салфетки;

раскладная клеенка для обеспечения приватности во время посещения самодельного туалета;

энергетические батончики для всех детей класса/группы.

Как собрать эвакуационный рюкзак для класса (eo.gov.ua)

Пример рюкзака для всей школы

Администрация учебного заведения должна иметь в быстром доступе одну сумку или рюкзак такими вещами:

справочник по управлению в чрезвычайной ситуации в учебном заведении;

карта учебного заведения, план этажей;

план эвакуации и план связи;

список работников учреждения образования с контактами;

список детей и расписание занятий;

список контактов родителей детей;

важные номера телефонов;

ручки и блокноты, маркеры;

ключи;

мегафон;

скотч, ножницы;

фонарик, запасные батарейки к фонарику;

свисток;

аварийное радио на батарейках и батарейки к нему;

аптечка первой помощи.

Как собрать эвакуационный рюкзак для всей школы (eo.gov.ua)