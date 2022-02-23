Украинцам рассказали, что должно быть в эвакуационном рюкзаке каждого школьника и класса

Во время опасности и военного нападения детей нужно быстро эвакуировать в безопасное место. Сколько времени придется там находиться – предсказать невозможно. Поэтому в таком случае нужно иметь в учебном заведении минимальный набор для обеспечения потребностей детей и работников.
Об этом сообщает Служба образовательного омбудсмена.
В частности, в некоторых странах в школах обязательным является наличие эвакуационного рюкзака в каждом классе, который в случае опасности учитель/воспитатель берет с собой.
Обеспечить ученика эвакуационным рюкзаком должны родители
В ведомстве рассказали, что такие рюкзаки должны закупаться за бюджетные средства, но сейчас это почти нереально, потому что бюджетные процедуры этого не предусматривают.
По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, он является противником принудительных поборов с родителей в виде средств, вещей или услуг.
"Очень прошу родителей обеспечить минимальный набор для своего ребенка: он не является дорогим, но может стать критически важным в чрезвычайной ситуации, а также оказать посильную добровольную помощь школам для большей безопасности детей", – сказал Горбачев.
Важно знать, что эвакуационные рюкзаки должны быть заблаговременно подготовлены, висеть на видном месте, не быть тяжелыми и цвет рюкзака должен быть ярким.
Пример рюкзака для ученика
Отмечается, что каждый ученик должен иметь при себе:
Пример рюкзака для класса
Содержимое рюкзака яркого цвета (красный, оранжевый) для класса/группы:
Пример рюкзака для всей школы
Администрация учебного заведения должна иметь в быстром доступе одну сумку или рюкзак такими вещами:
Ранее мы сообщали, что делать родителям и детям в случае чрезвычайной ситуации.