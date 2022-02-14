Без паники: что делать родителям и детям в случае чрезвычайной ситуации (видео)

На фоне всеобщей паники по поводу вероятности нападения на Украину, украинцам рекомендуют сохранять спокойствие и проработать четкий алгоритм действий на случай чрезвычайной ситуации.

Об этом говорится в видео ТСН.

Украинцам рекомендуют составить план действий на случай опасности. Это касается не только "тревожного чемоданчика", а в первую очередь – коммуникации всей семьи.

Родителям нужно узнать в школах и детских садах, где искать детей в случае чрезвычайной ситуации. Не в каждом здании есть укрытие или подвал, поэтому возможно придется бежать к тем, которые находятся поблизости или в метро.

В социальных сетях родители сообщают, что в некоторых школах и детских садах уже готовятся к возможному вторжению. Уже озвучены списки необходимых вещей или же покупают сами.

Среди таких вещей: одеяло, которое подписано именем ученика, свечи, батарейки, сухпайки, вода, фонарик и индивидуальная аптечка. Все должно быть упаковано в специальный рюкзак.

Также в школах уже подумывают о специальных тренировках для детей на случай чрезвычайной ситуации. Им объяснят, как действовать и куда бежать.

Самая быстрая системы быстрого оповещения населения об опасности – сирены. Сейчас работу таких сирен проверяют во многих украинских городах. Проверочные сигналы обычно идут 2-3 секунды.

Инструктор по физической безопасности Алексей Павлийчук советует каждой украинской семье иметь план действий на случай полномасштабного вторжения.

В первую очередь нужно обеспечить безопасность детей и детально им рассказать маршрут к безопасному месту. Можно даже распечатать специальную карту.

Также стоит заранее договориться заранее с родными, где вы встречаетесь в результате чрезвычайной ситуации. Это важно, так как может не быть связи или электрики.

Инструктор подчеркивает, что такая подготовка – это не паника, а логика и подготовка.

"Если у вас есть определенный план, хоть какой-то – то вы быстрее сориентируетесь в любой нестандартной ситуации. Поэтому выделите 15 минут на семейное совещание – просто сегодня", - советует Павлийчук.

Как вести себя родителям и детям в случае чрезвычайной ситуации