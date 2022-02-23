Українцям розповіли, що має бути в евакуаційному рюкзаку кожного школяра та класу

Під час небезпеки та військового нападу дітей потрібно швидко евакуювати в безпечне місце. Скільки часу доведеться там перебувати – передбачити неможливо. Тому у такому випадку потрібно мати у закладі освіти мінімальний набір для забезпечення потреб дітей та працівників.
Про це повідомляє Служба освітнього омбудсмена.
Зокрема, у деяких країнах в школах обов’язковим є наявність евакуаційного рюкзака у кожному класі, який у разі небезпеки вчитель/вихователь бере з собою.
Забезпечити учня евакуаційним рюкзаком мають батьки
У відомстві розповіли, що такі рюкзаки мають закуповуватися за бюджетні кошти, але наразі це є майже нереальним, бо бюджетні процедури цього не передбачають.
За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, він є противником примусових поборів з батьків у вигляді коштів, речей чи послуг.
"Дуже прошу батьків забезпечити мінімальний набір для своєї дитини: він не є дорогим, але може стати критично важливим у надзвичайній ситуації, а також надати посильну добровільну допомогу школам для більшої безпеки дітей", – сказав Горбачов.
Важливо знати, що евакуаційні рюкзаки мають бути завчасно підготовлені, висіти на видному місці, не бути важкими та колір рюкзака має бути яскравим.
Приклад рюкзака для учня
Зазначається, що кожен учень має мати при собі:
Приклад рюкзака для класу
Вміст рюкзака яскравого кольору (червоний, помаранчевий) для класу/групи:
Приклад рюкзака для всієї школи
Адміністрація закладу освіти має мати у швидкому доступі одну сумку чи рюкзак такими речами:
Раніше ми повідомляли, що робити батькам і дітям у разі надзвичайної ситуації.