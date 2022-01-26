В Харькове у мужчины из-за долгов за отопление забрали машину (фото)
В Харькове у мужчины из-за накопленной задолженности за коммуналку отобрали автомобиль. Транспорт изъяли работники государственной исполнительной службы Московского района города совместно с сотрудниками Нацполиции.
Об этом 26 января сообщил начальник управления обеспечения принудительного исполнения решений в Харьковской области Сергей Разумный в своем Facebook.
Сумма долгов харьковчанина за отопление (за коммунальные услуги "Харьковские тепловые сети") составила 130 тысяч гривен.
В связи с этим, а также ввиду усиления контроля и ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, легковушку Nissan Leaf арестовали.
После этого машину злостного неплательщика за коммуналку доставили на площадку ГП "СЕТАМ", для дальнейшей реализации.
В Харькове у должника за коммуналку забрали авто (фото: facebook.com / Сергей Разумный)
"Так, в связи с усилением контроля и ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, работниками государственной исполнительной службы Харьковской области в этом векторе оперативно принимаются соответствующие меры", - говорится в публикации.
Отметим, что это не первый случай за последнее время изъятия транспорта у неплательщиков коммуналки, которые накопили значительные суммы задолженности. Так, ранее в ноябре у жителя Николаева, который не заплатил за отопление 14 тысяч гривен долга, отобрали автомобиль (Renault, 1999 года).
Также мы писали о том, что с осени в Украине на автодорогах начали в принудительном характере взимать оплату с должников, в отношении которых есть решение суда, а в противном случае забирают машину.