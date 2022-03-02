Украинцам рассказали, как снять наличные без банкоматов

В частности, после вторжения России в Украину, банкам стало тяжело осуществлять инкассацию наличных денег в торговых сетях и наполнять кэшем банкоматы. К тому же, тысячи инкассаторов пошли защищать Украину.

Однако теперь клиенты магазинов и АЗС смогут прийти со своей картой, на которой есть безналичные средства и получить наличные деньги в сумме до 6000 гривен.

Также, если вам нужно снять больше, то вы просто повторяете эту операцию – снова и снова.

"С одной стороны сети магазинов не требуют инкассации наличности вырученной от продажи товаров и отдают наличные гражданам. С другой стороны, гражданам не нужно искать банкоматы, которые все труднее и труднее наполнять кэшем", - говорится в сообщении.