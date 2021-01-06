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Украинцам рассказали, сколько промилле алкоголя разрешено для вождения авто

Автор: Роман Мирончук

В Украине содержание алкоголя в крови не должно превышать 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ - это тысячная доля чего-либо, то есть промилле - это как процент, только в 10 раз меньше (1% - это 10 ‰).

По принятой в мире классификацией, 0,2 ‰ - это практически нулевая, самая легкая степень опьянения. Ее еще называют доклиническая, безсимптомная. Такое количество алкоголя в организме не отражается на человеке и не проявляется во внешних признаках. Об этом сообщает Auto24.

Такую дозу алкоголя в крови можно выявить только с помощью измерительных приборов - в лабораторных условиях или полицейскими алкотестерами-драгерами.

Может сложится впечатление, что 0,2 промилле алкоголя позволяют водителю выпить хотя бы рюмочку. Теоретически это так, но есть множество нюансов. Все зависит от организма человека и от того какая у него скорость вывода спирта.

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Это также может зависеть от многих факторов. Например, от того, был ли человек голоден, как он закусывал, не болен ли, не принимает ли каких-то лекарств и т.д. Поэтому баланс часто находится на границе 0,2 ‰. Заранее нельзя угадать "набрал" ты после 0,5 литров пива 0,19 ‰ или 0,21 ‰.

В целом ряде стран также установлен не нулевой порог нетрезвости водителя. Это связано с тем, что алкотестер может дать погрешность, кроме того, у человека в крови может быть немного спирта даже если он ничего не принимал.

Допустимая норма алкоголя в крови на уровне 0,2 промилле установлена также в странах Скандинавии, Прибалтики и Китае. В России чуть больше - 0,3 ‰.

Более высокие значения - 0,3-0,5 ‰ установлены в Германии, 0,5 ‰ - в большинстве стран Европы, 0,8 ‰ - в Великобритании и 0,4-0,8 ‰ - в США, 0,8 ‰ - в Канаде. Это можно объяснить культурными и гастрономическими особенностями местных жителей.

Напомним, в Киеве лихач ехал на пешеходов, потому что хотел на елку.

Ранее украинец выбрался из машины после ДТП, но попал под колеса другого авто.

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