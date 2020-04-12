Украинцам рассказали, сколько еще продлится карантин и чего ожидать после

Карантин в Украине был введен ровно месяц назад, чтобы избежать молниеносного распространения коронавируса. К тому же, комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий могут продлить на неопределенное время, если ситуация не будет улучшаться.

Чиновники отмечают, что вероятность продления карантина после 24 апреля очень высока. Об этом информирует советник главы МВД Иван Варченко, передает издание "Сегодня".

"Наше понимание основывается на мировой практике. А она показывает, что эффект невозможен при быстром завершении карантина",- отметил Варченко.

В Минздраве также считают, что оснований отменять карантин сейчас нет, поскольку не происходит тенденция снижения заболевания. Есть вероятность, что после майских праздников будет иначе.

"Мы считаем, что вопрос смягчения карантина, а не его отмены, может быть рассмотрен лишь после майских праздников. Главная причина - эпидемиологическая ситуация в стране. Пока нет тенденции ни снижения, ни стабилизации уровня заболеваемости. Должно пройти еще полторы-две недели, чтобы сделать прогнозы о том, как будет развиваться ситуация в стране", - рассказали в Минздраве.

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