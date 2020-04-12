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Карантин не поможет: эксперт поделился неутешительным прогнозом

STYLERКоронавирус    12.04.2020 - 09:00
Карантин не поможет: эксперт поделился неутешительным прогнозом
Карантин в Украине - когда пойдет на спад (коллаж РБК-Украина)

Карантин в Украине может пойти на спад лишь при одном условии

Коронавирус 2020 был диагностирован у 2511 украинцев, из них 73 случая оказались летальными. При этом число выздоровевших превысило количество умерших от COVID-19 и составило 79 человек.

Как отметил врач-инфекционист и бывший глава Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита, если количество новых случаев заражения на коронавирус в мире будет уменьшаться в течении недели-полторы, это значит - первая волна эпидемии достигла пика и пойдет на спад. Об этом он заявил в комментарии для издания OBOZREVATEL.

Однако на данный момент наблюдается массовый рост, когда каждое следующее поколение инфицированных удваивается и будет доходить до определенного пика.

"Если в течение недели-полторы количество новых случаев инфицирования коронавирусом не будет расти, это значит, что мы достигли плато. После этого первая волна эпидемия пойдет на спад. Пока что наблюдаем ее естественный ход, когда один неизолированный больной заражает двух. Математическая прогрессия", - отметил он.

Также эксперт заявил, что за 5-6 дней популяция больных теоретически может увеличиваться вдвое. И что на данный момент введение карантина не имеет большого смысла. Ограничительные мероприятия смогут помочь лишь тогда, когда массовый рост дойдет до пика.

Напомним, что медсестрам не хватило спецодежды и они заразились коронавирусом.

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