Українцям розповіли, скільки ще триватиме карантин і чого очікувати після

Карантин в Україні був введений рівно місяць тому, щоб уникнути швидкого поширення коронавірусу. До того ж, комплекс обмежувальних протиепідемічних і режимних заходів можуть подовжити на невизначений час, якщо ситуація не покращиться.

Чиновники відзначають, що ймовірність продовження карантину після 24 квітня дуже висока. Про це інформує радник глави МВС Іван Варченко, передає видання "Сьогодні".

"Наше розуміння ґрунтується на світовій практиці. А вона показує, що ефект неможливий при швидкому завершенні карантину",- зазначив Варченко.

У МОЗ також вважають, що підстав скасовувати карантин зараз немає, оскільки не відбувається тенденція зниження захворювання. Є ймовірність, що після травневих свят буде інакше.

"Ми вважаємо, що питання пом'якшення карантину, а не його скасування, може бути розглянуто лише після травневих свят. Головна причина - епідеміологічна ситуація у країні. Поки немає тенденції ні зниження, ні стабілізації рівня захворюваності. Має пройти ще півтори-два тижні, щоб зробити прогнози про те, як буде розвиватися ситуація в країні", - розповіли в МОЗ.

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