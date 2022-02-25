Украинцам рассказали, как распознать различное оружие

После вторжения России в Украину 24 февраля во многих населенных пунктах идут обстрелы. Поэтому украинцам важно распознавать разное оружие.
Что нужно знать - читайте ниже.
Эти несколько советов помогут распознать оружие и правильно действовать в той или иной ситуации:
В частности, если вы слышите, что гудит какой-то транспорт, то не сообщайте об этом, ведь это могут быть войска ВСУ.
То же самое, если вы слышите самолет или вертолет.
Также, если вы слышите мощный длинный бабах, это взрыв.
К тому же если вы увидели технику без опознавательных знаков, то не пишите об этом в интернете, сообщайте сразу украинским военным.
Ранее мы сообщали, как подготовить дом и действовать при обстреле.
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