Украинцам рассказали, как распознать различное оружие

Эти несколько советов помогут распознать оружие и правильно действовать в той или иной ситуации:

Если длинный и протяжный свист, то это мина. В таком случае нужно немедленно падать либо на землю, либо в углубление;

Гаубицы - тип артиллерийской системы, предназначенной преимущественно для навесной стрельбы с закрытых огневых позиций, вне прямой видимости цели. Отметим, что они очень быстро летят.

Танки слышны в момент попадания, но есть время куда-то бежать за 4-5 секунд перезарядки;

Грады слышны очень далеко. Они похожи на шуршание. За 14 секунд нужно найти укрытие;

Смерчи работают очень быстро и шансов мало. Он разрывается над землей и забрасывает кассетными. В этом случае нужно лечь на землю.

О чем нужно сообщать

В частности, если вы слышите, что гудит какой-то транспорт, то не сообщайте об этом, ведь это могут быть войска ВСУ.

То же самое, если вы слышите самолет или вертолет.

Также, если вы слышите мощный длинный бабах, это взрыв.

К тому же если вы увидели технику без опознавательных знаков, то не пишите об этом в интернете, сообщайте сразу украинским военным.