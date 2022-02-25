Українцям розповіли, як розпізнати різну зброю

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого в багатьох населених пунктах йдуть обстріли. Тому українцям важливо розпізнавати різну зброю.
Що потрібно знати - читайте нижче.
Ці кілька порад допоможуть розпізнати зброю та правильно діяти у тій чи іншій ситуації:
Зокрема, якщо ви чуєте, що гудить якийсь транспорт, то не повідомляйте про це, адже це можуть бути війська ЗСУ.
Те ж саме, якщо ви чуєте літак чи гелікоптер.
Також, якщо ви чуєте потужний довгий бабах, це вибух.
До того ж якщо ви побачили техніку без опізнавальних знаків, то не пишіть про це в інтернеті, повідомляйте одразу українським військовим.
Раніше ми повідомляли, як підготувати будинок і діяти при обстрілі.
Також ми писали, чого не можна робити, щоб не нашкодити.