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Украинцам рассказали, как распознать различное оружие

Новина українською →
Пятница 25 февраля 2022 15:41
Украинцам рассказали, как распознать различное оружие Как распознать оружие (t.me UA_National_Police)
Автор: Татьяна Самарук

После вторжения России в Украину 24 февраля во многих населенных пунктах идут обстрелы. Поэтому украинцам важно распознавать разное оружие.

Что нужно знать - читайте ниже.

Эти несколько советов помогут распознать оружие и правильно действовать в той или иной ситуации:

  • Если длинный и протяжный свист, то это мина. В таком случае нужно немедленно падать либо на землю, либо в углубление;
  • Гаубицы - тип артиллерийской системы, предназначенной преимущественно для навесной стрельбы с закрытых огневых позиций, вне прямой видимости цели. Отметим, что они очень быстро летят.
  • Танки слышны в момент попадания, но есть время куда-то бежать за 4-5 секунд перезарядки;
  • Грады слышны очень далеко. Они похожи на шуршание. За 14 секунд нужно найти укрытие;
  • Смерчи работают очень быстро и шансов мало. Он разрывается над землей и забрасывает кассетными. В этом случае нужно лечь на землю.

О чем нужно сообщать

В частности, если вы слышите, что гудит какой-то транспорт, то не сообщайте об этом, ведь это могут быть войска ВСУ.

То же самое, если вы слышите самолет или вертолет.

Также, если вы слышите мощный длинный бабах, это взрыв.

К тому же если вы увидели технику без опознавательных знаков, то не пишите об этом в интернете, сообщайте сразу украинским военным.

Ранее мы сообщали, как подготовить дом и действовать при обстреле.

Также мы писали, чего нельзя делать, чтобы не навредить.

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