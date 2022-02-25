Українцям розповіли, як розпізнати різну зброю

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого в багатьох населених пунктах йдуть обстріли. Тому українцям важливо розпізнавати різну зброю.

Що потрібно знати - читайте нижче .

Ці кілька порад допоможуть розпізнати зброю та правильно діяти у тій чи іншій ситуації:

Якщо довгий та протяжний свист, то це міна. У такому випадку потрібно негайно падати або на землю, або в заглиблення;

Гаубиці - тип артилерійської системи, призначеної переважно для навісної стрільби із закритих вогневих позицій, поза прямою видимістю цілі. Зазначимо, що вони дуже швидко летять.

Танки чути в момент попадання, але є час кудись бігти за 4-5 секунд перезарядки;

Гради чути дуже далеко. Вони схожі на шелестіння. За 14 секунд потрібно знайти укриття;

Смерчі працюють дуже швидко і шансів мало. Він розривається над землею та закидує касетними. У цьому випадку потрібно лягти на землю.

Про що потрібно повідомляти

Зокрема, якщо ви чуєте, що гудить якийсь транспорт, то не повідомляйте про це, адже це можуть бути війська ЗСУ.

Те ж саме, якщо ви чуєте літак чи гелікоптер.

Також, якщо ви чуєте потужний довгий бабах, це вибух.

До того ж якщо ви побачили техніку без опізнавальних знаків, то не пишіть про це в інтернеті, повідомляйте одразу українським військовим.