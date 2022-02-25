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Українцям розповіли, як розпізнати різну зброю

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П'ятниця 25 лютого 2022 15:41
Українцям розповіли, як розпізнати різну зброю Як розпізнати зброю (t.me UA_National_Police)
Автор: Тетяна Самарук

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого в багатьох населених пунктах йдуть обстріли. Тому українцям важливо розпізнавати різну зброю.

Що потрібно знати - читайте нижче.

Ці кілька порад допоможуть розпізнати зброю та правильно діяти у тій чи іншій ситуації:

  • Якщо довгий та протяжний свист, то це міна. У такому випадку потрібно негайно падати або на землю, або в заглиблення;
  • Гаубиці - тип артилерійської системи, призначеної переважно для навісної стрільби із закритих вогневих позицій, поза прямою видимістю цілі. Зазначимо, що вони дуже швидко летять.
  • Танки чути в момент попадання, але є час кудись бігти за 4-5 секунд перезарядки;
  • Гради чути дуже далеко. Вони схожі на шелестіння. За 14 секунд потрібно знайти укриття;
  • Смерчі працюють дуже швидко і шансів мало. Він розривається над землею та закидує касетними. У цьому випадку потрібно лягти на землю.

Про що потрібно повідомляти

Зокрема, якщо ви чуєте, що гудить якийсь транспорт, то не повідомляйте про це, адже це можуть бути війська ЗСУ.

Те ж саме, якщо ви чуєте літак чи гелікоптер.

Також, якщо ви чуєте потужний довгий бабах, це вибух.

До того ж якщо ви побачили техніку без опізнавальних знаків, то не пишіть про це в інтернеті, повідомляйте одразу українським військовим.

Раніше ми повідомляли, як підготувати будинок і діяти при обстрілі.

Також ми писали, чого не можна робити, щоб не нашкодити.

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