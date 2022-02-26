Украинцам рассказали, как прислать помощь ВСУ в криптовалюте

Он рассказал, как оказать помощь украинским бойцам в криптовалюте.

"Помощь нашим бойцам в крипте Ethereum, Bitcoin and Tether (USDTtrc20): BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1p, ETH - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18a45e14, USDT (trc20) - TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6Vfcy", - написал министр.

Добавим, что деньги с "єПідтримки" можно потратить на помощь украинской армии. Средства можно перевести через Portmone-всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте "єПідтримка.

Сделать это можно по ссылке.