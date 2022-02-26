Українцям розповіли, як надіслати допомогу ЗСУ у криптовалюті

Він розповів, як надати допомогу українським бійцям у криптовалюті.

"Допомога нашим бійцям у крипті Ethereum, Bitcoin and Tether (USDTtrc20): BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P, ETH- 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14, USDT (trc20) - TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy", - написав міністр.

Додамо, що гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone - всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці "єПідтримка".

Зробити це можна за посиланням.