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Українцям розповіли, як надіслати допомогу ЗСУ у криптовалюті

Автор: Тетяна Самарук

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як надіслати допомогу українським військовим у криптовалюті.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він розповів, як надати допомогу українським бійцям у криптовалюті.

"Допомога нашим бійцям у крипті Ethereum, Bitcoin and Tether (USDTtrc20): BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P, ETH- 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14, USDT (trc20) - TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy", - написав міністр.

Додамо, що гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone - всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці "єПідтримка".

Зробити це можна за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що на рахунок для підтримки армії за добу зібрали 300 млн гривень.

Також ми писали, що НБУ закрив російські державні банки в Україні.

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