На счет для поддержки армии за сутки собрали 300 млн гривен, - НБУ

На спецсчет Национального банка, открытый для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины, за сутки поступило 300 млн гривен (в эквиваленте) Средства на него поступали как от бизнеса и граждан Украины, так и от международного сообщества (в частности из стран ЕС, США, Канады, Британии и тому подобное).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Мы благодарны каждому, кто нашел возможность поддержать украинскую армию. Ценим вашу поддержку, она очень важна в это время. И вместе верим в Вооруженные силы Украины", – сказал глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Национальный банк Украины обратился к банкам с просьбой не взимать с клиентов комиссию за зачисление средств на спецсчет, поскольку средства направляются на помощь ВСУ.