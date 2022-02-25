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На счет для поддержки армии за сутки собрали 300 млн гривен, - НБУ

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Украина, Пятница 25 февраля 2022 14:49
На счет для поддержки армии за сутки собрали 300 млн гривен, - НБУ Фото: Национальный банк Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На спецсчет Национального банка, открытый для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины, за сутки поступило 300 млн гривен (в эквиваленте) Средства на него поступали как от бизнеса и граждан Украины, так и от международного сообщества (в частности из стран ЕС, США, Канады, Британии и тому подобное).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Мы благодарны каждому, кто нашел возможность поддержать украинскую армию. Ценим вашу поддержку, она очень важна в это время. И вместе верим в Вооруженные силы Украины", – сказал глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Национальный банк Украины обратился к банкам с просьбой не взимать с клиентов комиссию за зачисление средств на спецсчет, поскольку средства направляются на помощь ВСУ.

Напомним, что Национальный банк открыл специальный мультивалютный счет для сбора средств на нужды армии в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

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Национальный банк Украины
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