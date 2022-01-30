Украинцам рассказали, как правильно читать этикетки на продуктах

Дата выпуска, срок годности и условия хранения

Об этом никогда не стоит забывать. Поскольку вы можете купить не только не свежий продукт, но и испортить его или лишиться полезных компонентов при неправильном хранении.

Состав

Важно, чтобы количество компонентов не превышало количество Е (пищевых добавок) на этикетке. Трех первых ингредиентов всегда больше всего в продукте. Иногда производители указывают количество компонентов в соотношении. Также эксперты отметили, что не все пищевые добавки являются вредными.

Соль

Соль может содержаться даже в продуктах, которые не соленые на вкус. Поэтому, если вы хотите потреблять меньше соли, или ее вам вообще нельзя, то внимательно читайте состав продуктов, которые вы покупаете.

Энергетическая ценность

В этом описании обычно говорится, сколько калорий, белков, жиров и углеводов содержит весь продукт или 100 грамм его порции. Это важно, если у вас есть какие-то ограничения.

Самый простой пример - это хлеб. Он может быть менее калорийным и более полезным по составу макроэлементов.

"Без глютена" и "без лактозы"

Такие надписи на этикетках не означают, что они очень полезны. Дело в том, что данные продукты предназначены для тех, кто страдает от непереносимости этих компонентов.

То же самое касается и отметок "био", "эко". Иногда маркетологи прибегают к хитростям, чтобы продать продукты тем, кто заботится о здоровом образе жизни.

Контактные данные производителя

Государственные стандарты обязывают всех производителей указывать свои контакты: номера телефонов и адрес. Это делается на случай, если у потребителя возникнут какие-либо проблемы, и чтобы они смогли связаться с производителями.