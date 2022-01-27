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Врач рассказала, какое масло лучше всего использовать для жарки и салатов

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Четверг 27 января 2022 08:25
Врач рассказала, какое масло лучше всего использовать для жарки и салатов Фото: Какое масло полезно для здоровья (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Растительное масло - очень ценный продукт для организма. Отказываться от него ни в коем случае нельзя. Но какой же продукт выбрать с наибольшей пользой?

На этот вопрос ответила нутрициолог Ольга Ковиненко, пишет РИА Новости.

Специалист объяснила, что масла со среднецепочечными триглицеридами благотворно сказываются на метаболизме и положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

"Самые полезные масла для жарки — твердые (у них высокая точка дымления). В их число входят кокосовое масло, масло ГХИ, утиный жир", - рассказала она.

"Для салатов и холодных блюд лучше выбирать сыродавленные или живые масла. Они изготавливаются на дубовых прессах и не окисляются, так как отсутствует контакт с металлом. Их не нагревают, поэтому это абсолютно натуральный продукт с сохранением пользы от самой природы", - отметила нутрициолог.

Ковиненко добавила, что также полезны масла холодного отжима.

Смотрите на бутылку, там должна быть надпись: "extra virgin" – прямой/холодный отжим). Обозначение Extra Virgin на этикетке говорит о том, что перед вами масло первого прессования, то есть полученное непосредственно путем механического отжима свежих плодов.

Масло гхи - это сливочное масло, очищенное от примесей посредством нагревания и кипячения на медленном огне. В процессе приготовления из масла выпаривается вода, а также теряется белковый казеин и существенная часть лактозы (молочный сахар запекается при нагреве до высокой температуры).

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