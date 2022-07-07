Украинцам рассказали, как не потерять право на пенсию во время войны: важная информация

Украинцы во время военного положения могут остаться без страхового стажа. Все из-за того, если перестанут платить ЕСВ (единый социальный взнос).
Также причиной паузы в зачислении стажа может быть разрыв трудовых отношений. Об этом сообщили в "Социальной информационной платформе".
Согласно законодательству, в страховой стаж засчитываются только те периоды деятельности, за которые уплачены страховые взносы.Однако, государство разрешило некоторым категориям граждан не платить ЕСВ, но необходимо осознавать, что следствием такого решения станет "пробел" в страховом стаже.
В частности, если работодатель прекращает трудовые отношения, то человек перестает получать зарплату и из-за чего не происходит уплата налогов в бюджет.
Существует три способа решения этой проблемы:
Как стать на учет в Центр занятости, то все время пребывания засчитывается в страховой стаж, хоть и не уплачивается ЕСВ. Однако это не касается случаев, когда люди получают от центра занятости единовременную выплату для организации предпринимательской деятельности.
Что касается гражданско-правового договора с новым работодателем, то увольняться с предыдущей работы в этом случае не обязательно, ведь такой тип отношений - это работа по найму.
В таком случае организация и работник договариваются о выполнении определенного объема работ в течение определенного времени, за что работник получает деньги. При этом работодатель не обязан обеспечивать работника рабочим местом, соцпакетом, выплачивать больничные или предоставлять отпуск. Однако, в течение всего срока сотрудничества работодатель обязан платить оговоренную сумму и налоги. То есть страховой стаж работнику зачтется.
Также в страховой стаж засчитают полный месяц работы, если сумма ЕСВ, которая была уплачена, будет не меньше минимальной, независимо от формата сотрудничества с работодателем.
Добавим, что в настоящее время размер минимального взноса составляет 1430 грн (22% от 6500 грн - минимальной зарплаты), а с 1 октября 2022 года вырастет до 1474.
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