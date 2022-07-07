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Украинцам рассказали, как не потерять право на пенсию во время войны: важная информация

Страховой стаж во время войны (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Украинцы во время военного положения могут остаться без страхового стажа. Все из-за того, если перестанут платить ЕСВ (единый социальный взнос).

Также причиной паузы в зачислении стажа может быть разрыв трудовых отношений. Об этом сообщили в "Социальной информационной платформе".

Когда не засчитывают страховой стаж

Согласно законодательству, в страховой стаж засчитываются только те периоды деятельности, за которые уплачены страховые взносы.Однако, государство разрешило некоторым категориям граждан не платить ЕСВ, но необходимо осознавать, что следствием такого решения станет "пробел" в страховом стаже.

В частности, если работодатель прекращает трудовые отношения, то человек перестает получать зарплату и из-за чего не происходит уплата налогов в бюджет.

Существует три способа решения этой проблемы:

  • увольнение и поиск новой работы;
  • уволиться и встать на учет в Центр занятости;
  • работать по договору гражданско-правового характера.

Как стать на учет в Центр занятости, то все время пребывания засчитывается в страховой стаж, хоть и не уплачивается ЕСВ. Однако это не касается случаев, когда люди получают от центра занятости единовременную выплату для организации предпринимательской деятельности.

Что касается гражданско-правового договора с новым работодателем, то увольняться с предыдущей работы в этом случае не обязательно, ведь такой тип отношений - это работа по найму.

В таком случае организация и работник договариваются о выполнении определенного объема работ в течение определенного времени, за что работник получает деньги. При этом работодатель не обязан обеспечивать работника рабочим местом, соцпакетом, выплачивать больничные или предоставлять отпуск. Однако, в течение всего срока сотрудничества работодатель обязан платить оговоренную сумму и налоги. То есть страховой стаж работнику зачтется.

Также в страховой стаж засчитают полный месяц работы, если сумма ЕСВ, которая была уплачена, будет не меньше минимальной, независимо от формата сотрудничества с работодателем.

Добавим, что в настоящее время размер минимального взноса составляет 1430 грн (22% от 6500 грн - минимальной зарплаты), а с 1 октября 2022 года вырастет до 1474.

Ранее украинцам рассказывали, как ускорить получение пенсий.

Также мы писали, как гражданам Украины получить пенсию за границей.

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