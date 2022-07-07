Українцям розповіли, як не втратити право на пенсію під час війни: важлива інформація

Коли не зараховують страховий стаж

Згідно з законодавством, до страхового стажу зараховуються лише ті періоди діяльності, за які повністю сплачені страхові внески.Однак, держава дозволила деяким категоріям громадян не платити ЄСВ, але необхідно усвідомлювати, що наслідком такого рішення стане "пробіл" у страховому стажі.

Зокрема, якшо роботодавець припиняє трудові відносини, то людина перестає отримувати зарплату і через що не відбувається сплата податків до бюджету.

Існує три способи вирішення цієї проблеми:

звільнення та пошук нової роботи;

звільнитися і стати на облік до Центру зайнятості;

працювати за договором цивільно-правового характеру.

Яко стати на облік до Центру зайнятості, то весь час перебування зараховується до страхового стажу, хоч ЄСВ і не сплачується. Однак це не стосується випадків, коли люди отримують від центру зайнятості одноразову виплату для організації підприємницької діяльності.

Щодо цивільно-правового договору з новим роботодавцем, то звільнятися з попередньої роботи в цьому випадку не обов'язково, адже такий тип відносин - це робота за наймом.

У такому випадку організація та працівник домовляються про виконання певного обсягу робіт протягом певного часу, за що працівник отримує гроші. При цьому роботодавець не зобов’язаний забезпечувати працівника робочим місцем, соцпакетом, виплачувати лікарняні чи надавати відпустку. Однак, протягом усього терміну співробітництва роботодавець зобов’язаний сплачувати обумовлену суму та податки. Тобто страховий стаж працівнику зарахується.

Також до страхового стажу зарахують повний місяць роботи, якщо сума ЄСВ, яка була сплачена, буде не менше за мінімальну, незалежно від формату співробітництва з роботодавцем.

Додамо, що наразі розмір мінімального внеску становить 1430 грн (22% від 6500 грн - мінімальної зарплати), а з 1 жовтня 2022 року зросте до 1474.