Украинцам рассказали, как получить субсидию на "коммуналку": инструкция от Минсоцполитики

Что нужно для получения субсидии

Для оформления субсидии нужно подать заявление и декларацию. Эти документы можно распечатать на сайте Минсоцполитики, или же обратиться в орган соцзащиты населения.

Документы нужно подавать прямо сейчас, а субсидия будет назначена до конца отопительного периода, то есть до апреля. Повторно обращаться не нужно, когда начнется отопительный сезон, органы соцзащиты самостоятельно рассчитают размер соцпомощи на отопительный период.

"Обращаю внимание, что на сегодняшний день, в принципе, определение субсидий происходит в индивидуальном порядке и зависит, с одной стороны, от размера платы за ЖКХ. А на эти показатели влияют и тарифы, и обеспеченность коммунальными услугами. Ведь, кто использует несколько видов жилищно-коммунальных услуг – это все покрывается через программу субсидий. С другой стороны, на размер платы, собственно, влияет тот размер доходов, который получают члены домохозяйства", – сказал Музыченко.

Субсидию можно получить, даже если на жилплощади зарегистрирован украинец, который не проживает в доме или квартире, отметил Музыченко. В таком случае нужно подтвердить это документально, чтобы его доходы не анализировались при назначении субсидии.