Украинцам рассказали, как не подвергать себя опасности во время съемки оккупантов для єВорог

Чтобы помочь Вооруженным силам, некоторые люди могут оказаться в опасной ситуации. Поэтому, чтобы не спровоцировать захватчиков своими действиями нужно соблюдать некоторые правила.
Когда фиксируете на камеру оккупантов или их технику, следует помнить о критически важных правилах безопасности, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
С помощью сервиса єВорог украинцы помогают ВСУ эффективно уничтожать российских солдат.
В частности, ежедневно специалисты получают сотни заявок о перемещении оккупантов в чат-боте и оперативно передают их ВСУ. Так, каждый, кто приобщился к этому делу, приближает нашу победу.
Среди основных правил безопасности:
Отметим, что єВорог - это чат-бот, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупантов или вражеской техники.
Важно, что основное его преимущество - авторизация через Дию. Благодаря этому диверсанты не могут присылать фейковые фото или видео, а военные будут получать только правдивую информацию.
Ранее Михаил Федоров сообщал, что тысячи людей передают государству данные о передвижениях оккупантов.
Также мы писали, что в Киевской области запустили чат-бот для поиска пропавших людей.