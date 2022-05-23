Украинцам рассказали, как не подвергать себя опасности во время съемки оккупантов для єВорог

С помощью сервиса єВорог украинцы помогают ВСУ эффективно уничтожать российских солдат.

В частности, ежедневно специалисты получают сотни заявок о перемещении оккупантов в чат-боте и оперативно передают их ВСУ. Так, каждый, кто приобщился к этому делу, приближает нашу победу.

Среди основных правил безопасности:

Не приближайтесь к оккупантам или вражеской технике намеренно, чтобы их сфотографировать;

Снимайте фото и видео незаметно, особенно если оккупанты расположены близко. Настройте телефон так, чтобы открыть камеру можно было в один клик, держа смартфон с опущенными вниз руками.

Как только пришлете кадры в чат-бот - удаляйте их со смартфона для безопасности. Как известно, сейчас враги на оккупированных территориях могут проверить гаджеты, поэтому лучше ничего тайного там не хранить;

Не выставляйте кадры с геолокацией и перемещением врагов в соцсети. Пока вы следите за ними, они могут отслеживать и вас;

Не обсуждайте в телефонных разговорах с родными и близкими местоположение оккупантов. Особенно если вы находитесь на оккупированной территории;

Используйте только чат-бот от Минцифры.

Отметим, что єВорог - это чат-бот, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупантов или вражеской техники.

Важно, что основное его преимущество - авторизация через Дию. Благодаря этому диверсанты не могут присылать фейковые фото или видео, а военные будут получать только правдивую информацию.