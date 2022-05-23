Українцям розповіли, як не наражати себе на небезпеку під час зйомки окупантів для єВорог

За допомогою сервісу єВорог українці допомагають ЗСУ ефективно знищувати російських солдатів.

Зокрема, щодня фахівці отримують сотні заявок про переміщення окупантів у чат-боті єВорог та оперативно передають їх ЗСУ. Так, кожен, хто долучився до цієї справи, наближає нашу перемогу.

Серед основних правил безпеки:

Не наближайтеся до окупантів чи ворожої техніки навмисно, щоб їх сфотографувати;

Знімайте фото та відео непомітно, особливо якщо окупанти розташовані близько. Налаштуйте телефон так, щоб відкрити камеру можна було в один клік, тримаючи смартфон з опущеними додолу руками.

Щойно надішлете кадри в чат-бот - видаляйте їх зі смартфона задля безпеки. Як відомо, зараз вороги на окупованих територіях можуть перевірити гаджети, тому краще нічого таємного там не зберігати;

Не виставляйте кадри з геолокацією та переміщенням ворогів у соцмережі. Доки ви стежите за ними, вони можуть відстежувати й вас;

Не обговорюйте в телефонних розмовах із рідними та близькими місце розташування окупантів. Особливо якщо ви перебуваєте на окупованій території;

Використовуйте тільки чат-бот від Мінцифри.

Зазначимо, що єВорог - це чат-бот, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупантів або ворожої техніки.

Важливо, що основна його перевага - авторизація через Дію. Завдяки цьому диверсанти не можуть надсилати фейкові фото чи відео, а військові отримуватимуть тільки правдиву інформацію.