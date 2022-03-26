В Киевской области запустили чат-бот для поиска пропавших людей

В Киевской области запустили чат-бот для поиска родственников, которые не выходят на связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

В частности, для того, чтобы разыскать пропавшего человека, пользователям нужно перейти к чат-боту в Telegram и отправить такую информацию:

свои анкетные данные: фамилия, имя, отчество, дату рождения, место жительства или пребывания в настоящее время, номер контактного телефона;

сведения о пропавших: анкетные данные разыскиваемого (Ф.И.О.), дату рождения, место жительства, контактный телефон, место и дату когда те, кого вы разыскиваете, последний раз выходили на связь или их место пребывания на момент потери связи.

"В случае, если вы владеете информацией о том, что оккупанты отобрали у разыскиваемого мобильный телефон, укажите место такого события и номер похищенного телефона", - говорится в сообщении.

Чат-бот создали для того, чтобы помочь людям, которые из-за боевых действий потеряли связь с родными.

Чат-бот для поиска пропавших людей (facebook.com/pol.kyivregion)